Мер Тирани вважає, що нова назва стане нагадуванням для співробітників російського посольства.

Албанія перейменує на "Вільну Україну" вулицю у своїй столиці Тирані, де розташовані посольства Росії та України, на честь опору України війні.

Про це 6 березня 2022 року заявив мер Тирани Еріон Веліай, пише Reuters.

"Наше покоління буде позначено цією кривавою російською агресією, і в наших громадських місцях слід пам'ятати про героїчний опір України", – зазначив Веліай.

Мер також додав, що нова назва стане нагадуванням для співробітників російського посольства.

"Росіянам доведеться працювати, жити і отримувати пошту за адресою Вільної України", - заявив він.

Відзначається, що раніше ця вулиця була названа на честь Доніки Кастріоті – дружини національного героя Албанії Скандербега. Посольства Сербії і Косово також розташовані на цій вулиці.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну країна-член НАТО Албанія приєдналася до інших європейських країн, ввівши економічні санкції і заборонивши російським літакам літати в своєму повітряному просторі.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що російське посольство у Вільнюсі змінить адресу на "Героїв України". Крім того, у Ризі "переселили" посольство РФ на вулицю "Незалежності України".