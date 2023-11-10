За його словами, необхідно постійно підтримувати Україну, щоб диктатор Путін не досяг перемоги на полі бою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що потрібно готуватися до довгої війни в Україні та продовжувати підтримувати Сили оборони.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству DPA. За його словами, варто пам'ятати про непередбачуваність війни.

"Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою", – заявив він.

Столтенберг також додав, що лише за умови стійкої та регулярної підтримки Україна залишиться суверенною і демократичною державою.

Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій він писав, що війна зайшла в глухий кут, генсек зазначив, що завжди було зрозуміло, що ситуація буде непростою.

"Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій", – розповів Столтенберг, додавши, що українські війська "змогли досягти успіхів і звільнити більше території".

Скільки триватиме війна в Україні

Нагадаємо, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що війна вже пройшла позначку в 70% до свого завершення.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що війна в Україні може тривати ще довго. Нема ознак того, що Росія готова вивести війська.

Радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк говорив, що не можна точно сказати, коли закінчиться війна в Україні. Він але зазначив, що наша влада фіналізуватиме її "абсолютно справедливо". Подоляк додав, що російська сторона відчуватиме весь той біль, який пережили громадяни нашої держави.

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