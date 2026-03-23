У Бельгії пояснили, чому більше не дають тимчасовий захист новонародженим українцям

Нові вимоги міграційної служби зачепили тисячі родин, які виховують дітей, народжених після початку повномасштабного вторгнення.

Уряд Бельгії вніс суттєві корективи у правила перебування для найменших українців, що спричинило хвилю запитань серед батьків. Про офіційну позицію країни щодо надання статусу тимчасового захисту новонародженим повідомило видання "Радіо Свобода", отримавши відповідь на свій запит від міграційної служби.

Представники відомства наголошують, що з серпня 2025 року діти, які з’явилися на світ після 24 лютого 2022 року, більше не можуть претендувати на звичний статус біженця.

Орган міграції зазначає, що оскільки малюки фізично не перебували в Україні до початку повномасштабного вторгнення, а отже, формально не підпадають під дію специфічного закону про захист.

Водночас державна служба підкреслює, що для родин, де малюк народився безпосередньо в Бельгії, діє спрощений шлях.

"Муніципалітети автоматично надають дозвіл на проживання", – зауважили у службі.

Відомо, що це може бути на підставі :

наявності у когось із батьків чинного статусу тимчасового захисту в Бельгії;

офіційної реєстрації батьківства та підтвердження його документами відразу після народження;

пред’явлення документа про народження, виданого бельгійськими органами влади.

Проте ситуація стає складнішою для тих, чиї діти народилися в інших країнах. В таких випадках батькам доведеться проходити через загальну процедуру возз’єднання сім’ї. Міграційна служба додає, що для цього потрібно надати докази наявності житла та медичної страховки.

У службі також підкреслили, що підтверджувати рівень доходів не обов'язково, якщо до батьків переїжджає лише дитина, без чоловіка чи дружини.

Захист для українців - зміни в інших країнах

Раніше УНІАН писав про зміни в соціальній політиці європейських країн, а тепер стало відомо про суттєве скорочення підтримки українців у Ірландії. Уряд країни офіційно ухвалив рішення зрівняти виплати для всіх категорій біженців, що призведе до зменшення щотижневої допомоги з 232 євро до 38,80 євро для тих, хто проживає в державному житлі.

Додамо, що в Чехії також готуються до суттєвого перегляду правил прийняття біженців. У заяві чеського міністра внутрішніх справ повідомляється, що країна планує обмежити надання тимчасового захисту для мешканців західних областей України та чоловіків призовного віку. Очільник відомства пояснює таку ініціативу тим, що західні регіони є порівняно безпечними, а сама Україна зацікавлена у поверненні трудового та мобілізаційного ресурсу.

