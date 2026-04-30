Україна може запускати дрони з Лівії: експерт Forbes розповів про нову тактику

Подібні військові операції в Африці вже відбувалися кілька років тому.

Україна може використовувати територію Лівії як платформу для ударів по російських танкерах "тіньового флоту", які допомагають обходити санкції та продовжують експорт нафти й газу. Про це в аналітичному матеріалі для Forbes пише журналіст і експерт з питань Близького Сходу Пол Іддон.

За даними автора, такі операції вже частково могли мати місце. У статті згадується інцидент із російським газовозом "Арктичний Метагаз", який був атакований морськими безпілотниками і отримав серйозні пошкодження. Судно, за даними лівійських джерел, загорілося і почало дрейфувати в Середземному морі.

Експерт з Лівії з Королівського інституту оборонних досліджень Джалель Харчауї зазначає, що присутність українських фахівців у регіоні вже перестала бути гіпотезою. Він вказує, що після 2023 року в західній Лівії, включаючи райони Місрати та Тріполі, могли з'явитися невеликі групи, пов'язані з дроновими операціями.

За його словами, ситуація змінилася на тлі посилення українських можливостей у сфері безпілотників:

"Україна перетворилася на своєрідну світову лабораторію дронної війни", а компанії та фахівці в цій сфері "можуть розгортатися та навчати операторів у різних регіонах світу за наявності політичного дозволу".

Інший експерт, опитаний у матеріалі, підкреслює, що співпраця Києва з місцевими структурами в Лівії може бути взаємовигідною: Україна отримує доступ до нових театрів операцій, а місцева влада – до сучасних технологій безпілотної війни.

При цьому аналітик попереджає, що така модель несе високі ризики. Розміщення іноземних операторів дронів у нестабільній Лівії здатне викликати реакцію Росії та ускладнити й без того крихкий баланс сил у країні.

У результаті, як пише автор, формується нова схема конфлікту, в якій удари по російській логістиці можуть здійснюватися далеко за межами України – з використанням третіх країн і прихованих операційних зон.

Військова присутність України в Лівії

Раніше в коментарі УНІАН екс-співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що інформація західних ЗМІ про нібито розміщення в Лівії українського військового контингенту виглядає досить правдоподібною. Він стверджує, що достовірність цієї інформації можна оцінити на "95-97%". Він підкріплює свою думку тим фактом, що Росія втрачає свої судна "тіньового флоту" не тільки в Чорному морі.

На початку березня повідомлялося, що в західній Лівії виявлено присутність українських військових. Там розгортається приховане протистояння між Україною та Росією, зазначається в розслідуванні RFI.

