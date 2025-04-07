70% загального експорту ЄС до США обкладається тарифами у розмірі від 20%.

Торговельна ситуація між ЄС та США перебуває "у важкому становищі". Таку заяву зробив комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович, пише The Guardian.

Шефчович акцентував, що 70% загального експорту ЄС до США обкладається тарифами у розмірі 20%, 25% або навіть вище. Він також підтвердив, що проводив зустрічі з американськими колегами з цього питання. За його словами, сторони погоджуються, що "торговельні відносини між ЄС і США могли б виграти від свіжого погляду і поштовху в стратегічних сферах".

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запроваджені Трампом мита "завдають величезних збитків американським споживачам і бізнесу". Вона додала, що у Євросоюзі готові до переговорів зі США.

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"Європа завжди готова до хорошої угоди. Тому ми тримаємо її на столі", – сказала вона.

Президентка ЄК сказала, що Європейський Союз "запропонував нульові тарифи на промислові товари, ... тому що Європа завжди готова до хороших угод". Водночас зазначила, що блок готовий вжити контрзаходи, щоб захистити свої інтереси.

Фон дер Ляєн заявила, що вона взаємодіє з ключовими промисловими зацікавленими сторонами в усьому блоці для консультацій щодо наступних кроків. За її словами, політичний блок має працювати над тим, щоб зміцнити єдиний ринок, позбавивши його "від барʼєрів, що залишилися".

Своєю чергою, Шефчович заявив, що зараз ЄС перебуває на "ранніх стадіях" переговорів зі США щодо запроваджених американським президентом Дональдом Трампом мит на сталь та алюміній. Процес ускладнює те, що у Вашингтоні мита розглядають "не як тактичний крок, а як коригувальний захід".

Проте, за словами комісара ЄС з питань торгівлі, хоча блок відкритий до переговорів і надає їм перевагу, нам не стануть "нескінченно зважувати, поки не побачать відчутного прогресу".

Зазначається, що ЄС підготував "надійний список контрзаходів" щодо сталі та алюмінію, отримавши відгуки від понад 600 зацікавлених сторін. Голосування щодо контрзаходів призначене на 9 квітня, а остаточний перелік буде ухвалено 15 квітня. Того ж дня почнуть діяти мита на продукцію для першого набору заходів, а 15 травня – і для решти.

Мита Трампа: основне

На початку квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних мит, мінімальний розмір яких становить 10%. Так, мита у розмірі 25% запровадили на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, що імпортуватимуться до Штатів. До того ж, Вашингтон запровадив 20% мита на товари з Європейського Союзу. Щодо Китаю, то мита становлять 34% мита, проти України застосовується мінімальне 10% мито.

Через дії Трампа світові ринки полетіли в прірву. Гонконгський індекс Hang Seng знизився більш ніж на 10%, а материковий індекс CSI 300 – на 5,8%. Тим часом японський індекс Topix знизився на 6,5, а Nikkei 225 – на 6,3%. Американський фондовий ринок втратив трильйони доларів.

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