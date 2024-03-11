Роберт Калиняк заявив, що ніщо так не допоможе українській армії, як повернення боєздатних українців.

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що ніщо так не допоможе українській армії, як повернення додому боєздатних українців. Він заявив, що відправка військ НАТО - збільшить ризик глобального конфлікту.

"Войовнича опозиція використовує війну і страждання на Україні для жалюгідної політичної боротьби. Замість того щоб реалістично поглянути на війну, вони продовжують закликати до збільшення кількості зброї та подальшої ескалації конфлікту. Але відправка військ з країн-членів НАТО в Україну - це товста червона лінія, перетин якої значно збільшить ризик глобального конфлікту", - написав словацький міністр у Facebook.

При цьому він вважає, що тільки зупинка боїв допоможе "відновити суверенітет" України.

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"Якби розпалювачі війни були серйозно налаштовані на підтримку України і перемогу над Росією, вони б закликали дозволити боєздатним українцям повернутися на батьківщину. Ми вже бачили результати війни "до останнього українця", і настав час шукати мирні рішення. Тільки негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю і відновити суверенітет України", - підсумував Калиняк.

Можливе відправлення військ НАТО в Україну - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що існує теоретична можливість, що в Україну відправлять війська НАТО. Пізніше він ще раз підтвердив свої наміри, додавши, що такий сценарій можливий у разі значного погіршення ситуації на фронті - прорив військ РФ до Києва або Одеси.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що війська НАТО можуть надавати допомогу безпосередньо на території України і це не порушуватиме жодних міжнародних правил.

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