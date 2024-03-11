Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що ніщо так не допоможе українській армії, як повернення додому боєздатних українців. Він заявив, що відправка військ НАТО - збільшить ризик глобального конфлікту.
"Войовнича опозиція використовує війну і страждання на Україні для жалюгідної політичної боротьби. Замість того щоб реалістично поглянути на війну, вони продовжують закликати до збільшення кількості зброї та подальшої ескалації конфлікту. Але відправка військ з країн-членів НАТО в Україну - це товста червона лінія, перетин якої значно збільшить ризик глобального конфлікту", - написав словацький міністр у Facebook.
При цьому він вважає, що тільки зупинка боїв допоможе "відновити суверенітет" України.
"Якби розпалювачі війни були серйозно налаштовані на підтримку України і перемогу над Росією, вони б закликали дозволити боєздатним українцям повернутися на батьківщину. Ми вже бачили результати війни "до останнього українця", і настав час шукати мирні рішення. Тільки негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю і відновити суверенітет України", - підсумував Калиняк.
Можливе відправлення військ НАТО в Україну - останні новини
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що існує теоретична можливість, що в Україну відправлять війська НАТО. Пізніше він ще раз підтвердив свої наміри, додавши, що такий сценарій можливий у разі значного погіршення ситуації на фронті - прорив військ РФ до Києва або Одеси.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що війська НАТО можуть надавати допомогу безпосередньо на території України і це не порушуватиме жодних міжнародних правил.