Трамп буде головним у 'Раді миру' навіть після завершення президентського терміну, - NYT

У статуті нової міжнародної інституції Дональд Трамп отримує право вето, контролює порядок денний і може очолювати раду навіть після завершення президентського терміну.

Так звана "Рада миру" матиме глобальний масштаб, але фактично перебуватиме під повним контролем однієї людини. Згідно з проєктом статуту, надісланого до столиць країн упродовж останніх тижнів, першим і ключовим головою ради визначено Дональда Трампа, пише The New York Times.

У статті 3.2 статуту прямо зазначено, що саме Трамп матиме право вето на всі рішення, визначатиме порядок денний, запрошуватиме нових членів, зможе повністю розпускати раду та призначати свого наступника.

Про підтримку ініціативи вже заявили низка країн. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, один із найближчих союзників Трампа в Європі, підтвердив участь Будапешта, написавши у Facebook: "Якщо Трамп, то мир". Також про приєднання повідомили Саудівська Аравія, Єгипет, Ізраїль, Білорусь, Пакистан та кілька інших держав.

Відео дня

Конкурент ООН

Водночас ініціатива викликала різку критику з боку міжнародних експертів. Професор міжнародного права Кембриджського університету Марк Веллер назвав проєкт прямим ударом по Організації Об’єднаних Націй. За його словами, "це виглядає як спроба переформатувати світовий порядок під одну людину та її бачення".

Адміністрація Трампа, представляючи Раду миру минулого тижня, заявила, що вона займатиметься не лише конфліктом у Газі, а ширшим колом криз. У статуті зазначено, що мета ради – "забезпечити міцний мир у регіонах, які постраждали або перебувають під загрозою конфлікту", що фактично дублює мандат ООН щодо підтримки міжнародного миру та безпеки.

Посланець Трампа з питань миру Стів Віткофф заявив, що рада має стати платформою для "обміну думками" щодо врегулювання конфліктів, зокрема в Україні, Росії, Ірані, Судані та Сирії.

Сам Трамп визнав, що ініціатива фактично підміняє існуючі міжнародні механізми. Він заявив:

"Хотів би, щоб Організація Об’єднаних Націй могла зробити більше. Хотів би, щоб нам не була потрібна Рада миру".

Проєкт статуту також передбачає вступний внесок у 1 мільярд доларів для країн, які прагнуть залишатися членами ради понад трирічний термін. У Вашингтоні запевняють, що кошти перебуватимуть під "найвищим фінансовим контролем".

Окремо зазначається, що Дональд Трамп може залишатися головою Ради миру навіть після завершення президентського терміну – фактично безстроково, "доки не піде у відставку". Водночас майбутній президент США матиме право призначити представника країни до цієї структури.

"Рада миру" - головні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора президент США офіційно оголосив про створення "Ради миру" під час заходів у Давосі.

Зокрема, до "Ради миру" долучились наступні країни: Марокко, Бахрейн, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина. ОАЕ, Узбекистан і Монголія.

Сьогодні стало відомо, що Трамп відкликав раніше надіслане запрошення прем’єр-міністру Канади Марку Карні приєднатися до створеної ним "Ради миру".

Вас також можуть зацікавити новини: