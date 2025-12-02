Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд із Венесуели, але той відмовив, - Reuters

Лідер Венесуели висунув низку умов, зокрема просив амністію та зняття санкцій. Але Вашингтон відмовив.

Президент США Дональд Трамп надав лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро час до минулої п’ятниці, щоб той залишив країну. Після відмови виконати ультиматум Сполучені Штати оголосили про закриття повітряного простору над країною, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Під час короткої розмови 21 листопада Мадуро висловив готовність залишити Венесуелу, але висунув низку вимог. Він просив повну амністію для себе та сім’ї, скасування всіх санкцій США, припинення провадження Міжнародного кримінального суду та зняття обмежень з понад 100 високопосадовців його уряду.

Трамп відхилив більшість цих умов. Розмова тривала менше 15 хвилин, і американський президент окреслив чіткий дедлайн — один тиждень на те, щоб Мадуро покинув країну разом із родиною. За даними Reuters, венесуельський лідер також пропонував, щоб тимчасовий уряд до виборів очолила віцепрезидентка Делсі Родрігес.

Тиск США на Венесуелу - що передувало

Контакти між двома лідерами стали кульмінацією місяців тиску США: від ударів по кораблях, які Вашингтон пов’язує з наркотрафіком, до публічних погроз розширити військову операцію та визнання групи Cartel de los Soles — до якої, за твердженням адміністрації, належить Мадуро — терористичною організацією.

Мадуро та його уряд заперечують усі звинувачення й називають дії США спробою зміни режиму задля контролю над природними ресурсами Венесуели.

Оскільки Мадуро не виконав умови Трампа, США в суботу оголосили про закриття венесуельського повітряного простору. Наступного дня Трамп підтвердив факт розмови, але відмовився розкривати подробиці. Білий дім і каракасські чиновники коментарів не надали.

