Хоча голова Європейської комісії домоглася прихильності президента США з українського питання, але це дорогого коштує.

Після того, як у серпні російський дрон серйозно пошкодив будівлю представництва Євросоюзу в Києві, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не стала чекати на офіційні дипломатичні канали, щоб зв'язатися з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише Polotico, вона просто зателефонувала Трампу безпосередньо. Два чиновники ЄС, знайомі зі змістом дзвінка, повідомили, що вона сказала президенту США: "Ось на що здатний Путін. Ось наочний приклад того, як Путін не тримає свого слова".

Видання зазначило, що той факт, що фон дер Ляєн і Трамп спілкуються безпосередньо, має дедалі більше геополітичне значення. Річ у тім, що на початку другого терміну Трампа, Євросоюз побоювався, що його залишать осторонь або навіть навмисно проігнорують у життєво важливій дипломатії щодо питання війни в Україні, оскільки глава Білого дому став на бік Кремля.

"Але з червня щось змінилося, і тепер два лідери регулярно спілкуються. Трамп обсипає фон дер Ляєн компліментами, такими як "фантастична" і "приголомшлива", і європейські дипломати вважають, що хімія між ними відіграє роль у погіршенні позиції Трампа щодо Путіна", - написало видання.

Видання зазначило, що несподівано різка зміна тону Трампа щодо РФ, яку він назвав "паперовим тигром", якому важко зрівнятися з "великим духом" українців, сталася саме після розмов із президентом України Володимиром Зеленським та фон дер Ляєн.

Джерело видання в європейській владі розповіло, що проукраїнський пост Трампа в Truth Social послідував за ґрунтовною розмовою з фон дер Ляєн щодо санкцій, на якій також був присутній держсекретар США Марко Рубіо. За словами чиновника, обговорення в основному було зосереджено на посиленні тиску на Росію.

"Фон дер Ляєн ясно дала зрозуміти, наскільки ми сповнені рішучості продовжувати тиск на Росію", - додав чиновник.

Журналісти видання наголосили, що Трамп вагається щодо своїх фаворитів у Європі, а це означає, що фон дер Ляєн доведеться йти на серйозні поступки США, особливо в питанні торгівлі або з приводу великих технологічних компаній. Однак, голові Єврокомісії вдалося домогтися участі ЄС у переговорах щодо України.

Другий представник ЄС заявив, що ключовий поворотний момент у відносинах настав на саміті G7 16-17 червня в Канаді, де фон дер Ляєн і Трамп провели двосторонню зустріч і обговорили торговельну угоду між ЄС і США.

"Після цього контакти активізувалися", - сказав перший представник ЄС, відзначивши явну зміну в особистих стосунках.

Хоча в Європі вважають, що торговельна угода була принизливо однобокою, другий представник ЄС заявив, що стиль перемовин фон дер Ляєн все ж вразив досвідченого магната.

Трамп запам'ятав її тверду позицію на переговорах. На наступній зустрічі у Вашингтоні, де фон дер Ляєн була в оточенні інших європейських лідерів, Трамп публічно пожартував: "Думаю, ви, можливо, могутніші за всіх цих хлопців".

"Посил був зрозумілий: Брюссель оптимізує свій трансатлантичний голос. Фон дер Ляєн, можливо, і не говорить від імені всієї Європи, але саме вона дедалі частіше піднімає слухавку. І саме їй Трамп передзвонює", - констатувало видання.

Журналісти додали, що "Європі, яка щосили намагається говорити єдиним голосом, важливо мати людину, здатну пробитися крізь загальний шум".

Урсула фон дер Ляєн і війна в Україні

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Financial Times розповіла, як європейські столиці працюють над "досить точними планами" щодо можливого відправлення військ в Україну в рамках післявоєнних гарантій безпеки. Вона зазначила, що ці гарантії матимуть повну підтримку США.

