'Пережити наступні кілька днів': Україна занулась у темряву і холод через жорстокі удари РФ, - CNN

Через масовані російські удари по енергетиці кияни отримують електроенергію лише на 1,5–2 години на добу, а температура в оселях падає до +3 °C.

Сотні тисяч мирних жителів в Україні змушені переживати кілька днів екстремального холоду з мінімальним доступом до електроенергії та тепла через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни, пише CNN.

У Києві температура опустилася значно нижче нуля, а пронизливий вітер і сильні морози, за прогнозами синоптиків, триматимуться щонайменше ще чотири дні.

"Ми повинні пережити наступні кілька днів, які будуть дуже важкими для Києва. У столиці знову прогнозують сильні морози, особливо вночі", – заявив мер Києва Віталій Кличко у неділю.

За його словами, енергетична інфраструктура перебуває у "надзвичайно складному стані". Міська влада забезпечує роботу пунктів обігріву, які живляться від генераторів. У деяких із них мешканці можуть залишатися на ніч.

Росіяни атакують майже щодня

У Міністерстві енергетики повідомили, що кияни наразі отримують електроенергію лише півтори–дві години на добу.

Один із мешканців столиці розповів, що після російського удару на початку січня він і його дружина, які проживали на верхньому поверсі 16-поверхового будинку, залишилися без опалення, світла та води. Наступний удар пошкодив електростанцію, яка забезпечувала теплом їхній будинок та ще близько 1100 будівель у місті.

За його словами, температура в квартирі впала до +3 °C, а мешканцям повідомили, що ремонт може тривати до двох місяців – у найхолодніший період року. Близько половини жителів будинку були змушені виїхати.

Від атак страждає і бізнес. Мережа салонів краси Backstage заявила, що інвестувала близько $400 тис. у резервні системи електроживлення, однак один із салонів зазнав прямого удару дрона, який пошкодив трубу опалення та затопив приміщення.

"Незважаючи на всі ці витрати, погодні умови та російські атаки переважають систему", – зазначила компанія.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за останній тиждень Росія застосувала понад 2000 ударних дронів, 1200 керованих авіабомб і 116 ракет різних типів.

"Майже щодня росіяни завдають ударів по енергетичних об’єктах, логістичній інфраструктурі та житлових будинках", – наголосив глава держави.

В "Укренерго" заявили, що аварійні відключення електроенергії наразі неможливо скасувати в більшості регіонів через значний дефіцит потужностей і пошкодження мереж. Водночас ремонтні роботи вже дозволили зменшити масштаб перебоїв у частині областей.

Компанія ДТЕК також повідомила, що ураження високовольтних підстанцій призвело до зниження виробництва електроенергії на атомних електростанціях і значних втрат доступних обсягів струму.

Що передувало

Останні удари сталися після завершення короткочасного мораторію на атаки по енергетичній інфраструктурі, запропонованого за ініціативою США. За словами Зеленського, Україна погодилася на відновлення цієї домовленості, однак Росія відповіді не надала.

В Інституті вивчення війни у Вашингтоні заявили, що нова хвиля атак свідчить про прагнення Кремля "максимізувати страждання українських цивільних" та небажання деескалації.

Аналітики також наголошують, що залежність України від централізованих систем опалення робить міста особливо вразливими до таких ударів. Пошкодження теплових електростанцій або труб може залишити без тепла цілі райони, а тривалі відключення за морозів здатні призвести до розриву труб через замерзання води.

"Я думаю, що російських військових консультують їхні фахівці з енергетики, і вони пояснюють, як завдати максимальної шкоди енергетичній системі", – заявляв раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

