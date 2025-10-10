Американські авіакомпанії скаржаться на "несправедливу перевагу" китайських перевізників, які скорочують час польоту над Росією.

Адміністрація Дональда Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям використовувати повітряний простір Росії на рейсах до та зі Сполучених Штатів. Американські перевізники скаржаться, що скорочення часу польоту для китайських компаній створює для них "несправедливу конкурентну перевагу", пише Reuters.

Цей крок відбувається на тлі загострення торговельної війни між США та Китаєм, після того як Пекін посилив контроль над експортом рідкісноземельних елементів, важливих для американської промисловості.

Росія вже заборонила американським авіакомпаніям прольоти над своєю територією після вторгнення в Україну у 2022 році, але китайські перевізники користувалися цією можливістю для скорочення часу польоту та зменшення витрат на паливо.

Міністерство транспорту США заявило, що пропозиція не стосується вантажних рейсів. Китайський уряд назвав обмеження "несприятливими для міжособистісного спілкування".

Акції китайських авіакомпаній вже відреагували падінням — на чолі з China Southern, яка втратила 1,3%. Адміністрація Трампа дала дві доби для відповіді на пропозицію, остаточне рішення може набути чинності вже у листопаді.

Підвищена напруженість у авіаційному секторі США та Китаю відбувається на тлі можливої особистої зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Південній Кореї наприкінці жовтня.

Китай проти США - торговельні війни

Як повідомляв УНІАН, Китай посилив обмеження на рідкісноземельні метали, включивши до них товари, вироблені за кордоном. Рішення Пекіна ще більше ускладнило існування галузі, яка стала наріжним каменем у торговельній війні зі США.

Рідкоземельні елементи стали одним із головних каменів спотиканняв торговельній війні Китаю і США. Пекін використовує свій контроль над цим сектором - на Китай припадає близько 70 % світової пропозиції - як важіль у переговорах.

