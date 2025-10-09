Пекін посилює торгівлю рідкісноземельними металами перед зустріччю Сі і Трампа.

Китай посилив обмеження на рідкісноземельні метали, включивши до них товари, вироблені за кордоном. Рішення Пекіна ще більше ускладнило існування галузі, яка стала наріжним каменем у торговельній війні зі США.

Видання Bloomberg пише, що, відповідно до заяви міністерства торгівлі Китаю, закордонні експортери товарів, у яких використовуються певні китайські рідкісноземельні елементи, повинні будуть отримувати експортну ліцензію від міністерства торгівлі країни. У заяві відомства наголошується на необхідності захисту національної безпеки та інтересів Піднебесної.

Незрозуміло, як Пекін планує застосовувати нові обмеження, які, в разі їх запровадження, можуть перешкодити створити ланцюжки поставок рідкісноземельних елементів в обхід Китаю. Ці заходи відображають використання США експортного контролю для запобігання купівлі китайськими компаніями деяких передових мікросхем та інструментів для їхнього виробництва, і вживаються, коли президенти двох країн готуються до зустрічі для переговорів у Південній Кореї.

Тепер рідкісноземельні елементи, які використовуються для дослідження і розробки певних комп'ютерних чипів, розглядатимуться в індивідуальному порядку. Технології, пов'язані з видобутком і переробкою рідкісноземельних елементів, а також виробництвом магнітів, будуть заборонені за замовчуванням разом із відповідним обладнанням та інженерними технологіями.

Винятком будуть тільки ті технології, на які відомство дасть свій дозвіл у якості вийнятку. В Китаї вважають, що ці елементи використовуються в таких чутливих галузях, як оборона.

"Такі дії чинять негативний вплив на міжнародний мир і стабільність", - йдеться в заяві відомства.

Рідкоземельні метали в торговельній війні Китаю і США

Рідкоземельні елементи стали одним із головних каменів спотиканняв торговельній війні Китаю і США. Пекін використовує свій контроль над цим сектором - на Китай припадає близько 70 % світової пропозиції - як важіль у переговорах.

Ці мінерали мають цілу низку застосувань, які роблять їх життєво важливими для високотехнологічних галузей, включно з виробництвом напівпровідників і автомобілів, а також для військової промисловості.

Експорт рідкоземельних продуктів з Китаю, включно з магнітами, відновився останніми місяцями після того, як Пекін пригрозив викликати глобальний дефіцит, скоротивши поставки, щоб продемонструвати свій вплив на США.

