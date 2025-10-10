Трампа проігнорували: оголошено лауреата Нобелівської премії миру

Урочиста церемонія вручення відбудеться 10 грудня в Осло, у день смерті засновника премії Альфреда Нобеля.

Нобелівський комітет у п’ятницю, 10 жовтня, оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2025 року. Цьогоріч нагороду отримала венесуельська опозиційна політична діячка, лідерка демократичних сил Марія Коріна Мачадо.

"Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську Премію Миру 2025 року Марії Коріні Мачадо за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії" — зазначено у заяві комітету, оголошеному в Осло.

Премія миру традиційно є останньою з Нобелівських нагород, яку оголошують цього тижня. Її вважають найбільш політичною з усіх, адже вона часто відображає актуальні глобальні конфлікти та боротьбу за права людини.

Відео дня

Минулого року лауреатом стала Nihon Hidankyo - японська організація, що об’єднує жертв атомних бомбардувань - "за багаторічну боротьбу за світ без ядерної зброї та свідчення про гуманітарні наслідки атомних бомбардувань Хіросіми й Нагасакі".

Цьогорічний переможець отримає медаль, диплом і грошову винагороду в розмірі близько 11 мільйонів шведських крон (понад 950 тисяч доларів США). Урочиста церемонія вручення відбудеться 10 грудня в Осло, у день смерті засновника премії Альфреда Нобеля.

Нобелівські амбіції Трампа

Як повідомляв УНІАН, з моменту повернення до Білого дому Дональд Трамп активно прагне здобути Нобелівську премію миру. Він неодноразово говорив про те, що заслуговує на цю нагороду, як ніхто інший

"Я врегулював сім воєн", — казав Трамп цього року, відповідаючи на запитання про шанси отримати премію.

Водночас Трамп заявив, що для США буде "великою образою", якщо він не отримає Нобелівську премію миру за свою дипломатичну діяльність.

Вас також можуть зацікавити новини: