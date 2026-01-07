Трамп розповів, як одноосібно врятував Україну

Американський президент зробив нову хвалькувату заяву.

Росія б уже повністю контролювала Україну, якби не особисте втручання Дональда Трампа. Таку заяву президент США зробив у своїй соцмережі Truth Social.

"Без мого втручання Росія вже зараз контролювала б усю Україну. Пам’ятайте також, що я одноосібно завершив вісім воєн, а Норвегія, член НАТО, нерозумно вирішила не дати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення. Важливо те, що я врятував мільйони життів", - заявив він.

Трамп також похизувався тим, що змусив країни НАТО збільшити витрати на власну оборону.

Відео дня

"Вони витрачали 2% ВВП, і більшість не платила за свої зобов’язання, доки не прийшов я. США нерозумно платили за них. Я, з повагою, довів цей показник до 5% ВВП – і вони платять негайно. Усі казали, що цього неможливо досягти, але це було можливо", - написав президент США.

На його думку, Росія і Китай зовсім не боялися б НАТО, якби до цього альянсу не входили США. Він також висловив сумнів, що країни НАТО "були б поруч" із Америкою, якби у цьому виникла потреба. Однак запевнив, що США "завжди будуть поруч" із країнами НАТО, навіть якщо ті "не будуть поруч" із Америкою.

США, НАТО і миротворець Трамп: що треба знати

Заява Трампа містить низку неточних, сумнівних, а місцямии і просто неправдивих тверджень. Наприклад, під час літнього саміту країни НАТО справді погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Але це буде поступове збільшення до 2035 року, а зовсім не "негайно", як стверджує Трамп.

Хоча Трамп сумнівається, що Європа стане на захист США, єдиний випадок в історії, коли було активовано 5-й параграф про спільну оборону НАТО, стався у 2001 році. Тоді країни Європи підтримали військову операцію США в Афганістані після терактів 11 вересня.

Також неправдими є заяви Трампа про те, що він "одноосібно" закінчив 8 воєн. В усіх випадках до переговорів були залучені кілька країн-посередників, а не лише США. До того ж неможливо стверджувати, що ці війни остаточно закінчено, адже періодично бойові дії спалахують знову.

Вас також можуть зацікавити новини: