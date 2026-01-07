Трамп забажав отримати мільйони барелів нафти з Венесуели: Китаю це може не сподобатися

Президент США наголосив, що контролювати розподіл грошей буде особисто.

Тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної підсанкційної нафти. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Нафта буде продаватися за ринковою ціною, а гроші будуть контролюватися мною, як президентом США, щоб гарантувати, що вони будуть використані на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів", – написав Трамп.

За планом Трампа, нафта має бути доставлена на танкерах безпосередньо до розвантажувальних доків у США. Американський президент вже доручив міністру енергетики Крісу Райту "негайно" виконати цей план.

Вартість озвучених обсягів нафти за поточними ринковими цінами становить приблизно 2,8 мільярда доларів, за розрахунками Bloomberg.

Цей крок розглядається як удар по Китаю, який до блокади США та захоплення Ніколаса Мадуро був головним покупцем венесуельської нафти, що продавалася йому зі значною знижкою.

Зараз ця торгівля в основному припинилася, за винятком вантажів, які вже знаходяться в Азії, і Пекін, можливо, буде змушений шукати інші варіанти, такі як іракська або канадська нафта.

Аналітики вказують, що агресивне застосування адміністрацією Трампа доктрини Монро (простими словами, невтручання Східної півкулі в справи Західної) матиме далекосяжні наслідки для Китаю. Це, ймовірно, змусить переглянути залежність Пекіну від імпорту природних ресурсів з багатьох інших латиноамериканських країн.

Видобуток нафти у Венесуелі

Обсяги, які хоче отримати президент США Дональд Трамп, відповідають приблизно 30-50 дням видобутку нафти у Венесуелі до часткової блокади країни з боку США, що значно менше історичних показників.

Каракас має найбільші в світі підтверджені запаси нафти, але її видобуток різко впав через десятиліття занепаду та відтік багатьох іноземних нафтових компаній. Зараз на Венесуелу припадає менше 1% світового постачання. Аналітики заявляють, що для значного відновлення видобутку знадобляться роки та мільярди доларів інвестицій.

Видання Reuters зазначає, що можлива угода стане яскравим свідченням того, що уряд Венесуели реагує на вимогу Трампа відкрити країну для американських нафтових компаній або ризикувати подальшою військовою інтервенцією.

Раніше американський лідер заявив, що хоче, щоб тимчасовий президент Делсі Родрігес надала США та приватним компаніям "повний доступ" до нафтової промисловості Венесуели.

Країна має мільйони барелів нафти, завантажених на танкери та в резервуари для зберігання, які вона не може відправити через блокаду експорту, введену Трампом з середини грудня. Це спричиняє додатковий тиск на фінанси та керівництво країни.

Вищі венесуельські чиновники назвали захоплення Мадуро викраденням і звинуватили США в спробі вкрасти величезні запаси нафти країни. Постачання заблокованої нафти до США може вимагати перерозподілу вантажів, які спочатку призначалися для Китаю.

Плани Трампа на Венесуелу та Західну півкулю

Адміністрація Дональда Трампа також вимагає від тимчасового уряду Венесуели розірвати економічні зв'язки з Китаєм, Росією, Іраном та Кубою. Країна має погодитися на ексклюзивне партнерство зі США в галузі видобутку нафти.

Після захоплення Ніколаса Мадуро в трампівських колах активізувалися розмови щодо зміни влади в Колумбії та на Кубі, а також встановлення американської влади в Гренландії.

