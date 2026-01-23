В ЄС вважають, що зупинили Трампа згуртованісю та готовністю постояти за себе, - Politico

Готовність принципово відстоювати свою позицію зіграла на користь усього Євросоюзу.

Лідери країн-членів Європейського Союзу вважають, що поворотний момент у зміні намірів президента США Дональда Трампа захопити Гренландію стався завдяки європейській єдності і готовності вдатися до кроків у відповідь, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

У розмові з виданням дипломати зазначають, що низка трансатлантичних криз навчає європейських лідерів діяти швидше та рішучіше для захисту спільних інтересів. Хоча не йдеться про переможні твердження, але є "чіткі уроки, які можна засвоїти після кількох років домінування розколів і суперечок в межах ЄС".

"Коли Європа не є розділеною, коли ми виступаємо разом й коли ми чіткі та сильні, також у нашій готовності постояти за себе, тоді результати послідують", - відзначила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після прибуття на саміт лідерів ЄС в Брюсселі.

За її словами, за останні кілька днів і тижнів посадовці ЄС "дечого навчилися".

Як пише Politico, у Брюсселі видихнули після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відмову від погроз запровадити тарифи проти тих країн, які відправили війська до Гренландії. З метою урегулювання кризи була укладена "рамкова" угода за участі генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Видання пише, що залишається незрозумілим, чи враховує угода вимогу Данії зберегти повний суверенітет над Гренландією. Але ситуація засвідчила, що Євросоюз може бути ефективним, коли рухається синхронізовано, демонструє здатність "завдавати удару у відповідь" і готовий вдатися до чітких кроків, таких як відправка військ для зміцнення безпеки в Арктиці на контрольованій Данією території.

"Той факт, що після цих погроз ЄС дуже швидко координувався та дуже швидко відреагував, твердо й спокійно, з чіткими принциповими позиціями - це, безумовно є тим, що необхідно враховувати з точки зору майбутньої реакції", - наголосив високопосадовець ЄС.

За словами іншого високопоставленого дипломата, ЄС спирається на багатомісячний досвід роботи з адміністрацією Трампа, особливо помітно з врахуванням досвіду, набутого минулого літа, коли йшлося про те, и підписувати торговельну угоду між ЄС та США.

До підписання лідери ЄС впродовж багатьох тижнів мали розбіжності щодо того, як вони мають реагувати на погрозу Трампа застосувати захмарні тарифи.

Коли лідери ЄС не мали повної згоди між собою через погрози Трампа відносно Гренландії, Франція і Німеччина швидко погодилися підготувати застосування проти США так званого інструменту протидії примусу, і це засвідчило той факт, що Євросоюз був більш рішучім у своїй реакції.

"Дебати, які відбулися в нас у червні та липні, допомогли нам підготуватись. Тепер є зрілість у тому, як ЄС готується і діє", - повідомив високопоставлений дипломат.

Як відзначає Politico, через кілька годин після наради Трампа з Рютте в Давосі, європейські дипломати прагнули підкреслити, що сукупність факторів, ймовірно, вплинула на те, що Трамп зняв з порядку денного військовий варіант для Гренландії. Утім, доведеться ще з’ясувати, що саме вплинуло на мислення Трампа.

Крім того, навіть європейські дипломати визнають, що це не була єдина заслуга ЄС. Вони також не стверджують, що знають хід думок Трампа. Дипломати вказали на такі важливі фактори як скептичне ставлення громадської думки США до захоплення Гренландії, тиск з боку законодавців США, які не бажають схвалювати такий крок, та нестабільність на ринках капіталів.

Разом з тим, як підкреслили дипломати, з європейської сторони зараз існує більш чіткий процес захисту інтересів ЄС. Ключовим елементом є звернення до законодавців США та впливових бізнесменів, щоб переконати їх у тому, що трансатлантична руйнація - або навіть, як припустила Метте Фредеріксен, смерть НАТО - не в їх інтересах.

Прагнення Трампа отримати контроль над Гренландією

Як повідомляв УНІАН, Трамп висловлював намір оволодіти Гренландією "тим чи іншим" шляхом у зв’язку з необхідністю захисту безпекових інтересів США в Арктиці. Президент США стверджував, що Данія не здатна захистити острів, якщо буде напад з боку Китаю чи Росії. Це призвело до значних суперечок і розколу в трансатлантичній єдності.

Також Трамп планував з 1 лютого запровадити 10% тарифи на будь-які товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. А з 1 червня планується ці тарифи збільшити до 25%.

Утім, генеральний секретар НАТО Марк Рютте став головним посередником президента США Дональда Трампа у відносинах з Європою після несподіваного дипломатичного повороту. Саме після зустрічі з Рютте американський лідер відмовився від погроз застосування сили щодо Гренландії та призупинив запровадження торговельних тарифів проти європейських країн.

