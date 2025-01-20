Це традиційна вечеря американського президента перед інавгурацією.

Обраний президент США Дональд Трамп провів найдорожчу вечерю при свічках напередодні інавгурації.

Недільна традиційна вечеря при свічках стала найдорожчою у світі, пише кореспондент BILD у США Хайко Ролофф. Гості, які хотіли опинитися у центрі влади США під час вечері у Національній галереї Вашингтона, виклали за цю нагоду не менше мільйона доларів. Ці кошти стали пожертвуваннями на інавгурацію.

Вільних місць не було. Серед обраних гостей Трампа на вечері були технімільярдер Ілон Маск і засновник Amazon Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес. Усі вони намагалися повзаємодіяти Трампом чи його дружиною Меланією, або хоча б коротко поспілкуватися з дітьми президента - Дональдом-молодшим та Еріком. Обидва вважаються близькими радниками батька.

Відео дня

За чутками, гості пожертвувати понад 200 млн доларів. Перед першою інавгурацією Трампа "вхідні квитки" коштували вдвічі менше - по 500 000 доларів. Мільярдери вважають це добрим вкладенням.

"Це був великий день і завтра буде ще один великий день. Завтра настане день, коли ми почнемо рятувати нашу націю і знову зробимо Америку великою", - сказав Трамп наприкінці вечора, піднявшись на сцену з дружиною Меланією.

Інавгурація Трампа

Як відомо, вже сьогодні ввечері у Вашингтоні обраний президент Сполучених Штатів складе присягу. Захід заплановано на 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Раніше Трамп обіцяв, що після повернення у Білий дім закінчить війну в Україні, "прибере" трансгендерів з армії, шкіл та спорту, а також розпочне найбільшу в історії США операцію з депортації.

Вас також можуть зацікавити новини: