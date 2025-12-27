Удари по ІДІЛ в Нігерії: щонайменше три ракети Tomahawk не долетіли до цілей

Місцеві жителі знайшли уламки та нерозірвані бойові частини після атаки.

Щонайменше три американські крилаті ракети Tomahawk не досягли визначених цілей під час удару США по позиціях угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Нігерії. Вранці після атаки місцеві жителі виявили уламки ракет і нерозірвані бойові частини.

Фотографії уламків опублікував дослідник конфліктів Тревор Болл, пов’язаний із групою журналістських розслідувань Bellingcat.

Удар був здійснений за наказом президента США Дональда Трампа, який раніше заявив про "потужний та смертоносний удар" по об’єктах ІДІЛ. Водночас повідомляється, що ракети впали, зокрема, в районі Оффа у штаті Квара, далеко від основних зон активності терористів.

Колишній спеціальний помічник губернатора штату Квара з питань безпеки Таджудін Алабі підтвердив інцидент в коментарі BBC. За його словами, місцеві жителі чули три вибухи близько 21:00 за місцевим часом 25 грудня.

"Щонайменше близько п’яти споруд зруйновано в різних місцях. Ми бачили деякі предмети в одному популярному готелі, який ми називаємо Offa Central Hotel. Це було схоже на бомбу", – зазначив Алабі.

За попередніми даними, загиблих немає, однак є поранені.

Що передувало

Міністерство закордонних справ Нігерії підтвердило факт ударів і заявило, що операція відбувалася у співпраці зі США. У відомстві наголосили, що мова йде про "точкові удари по терористичних цілях", а також авіаудари на північному заході країни.

На оприлюднених фото видно уламково-фугасні бойові частини WDU-36/B масою близько 310 кг, а також фрагменти крил ракет. Експерти припускають, що через відхилення від курсу запобіжник заблокував підрив, унаслідок чого бойові частини не здетонували.

Ще в листопаді Дональд Трамп погрожував припинити допомогу та вдатися до інтервенції в Нігерії, якщо влада країни "не захистить християн" і не знищить ісламістів. Він також доручив Департаменту війни готуватися до "можливих дій".

Президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу у відповідь заявив, що країна не є релігійно нетерпимою.

