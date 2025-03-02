Прем’єр-міністр Польщі вважає, що необхідний "найтісніший альянс" Європи зі США.

На думку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, Європа у будь-якому разі повинна працювати над "найтіснішим альянсом" зі США, навіть якщо позиції адміністрації Сполучених Штатів і Європи щодо війни в Україні різняться. Про це він сказав перед відльотом до Лондона на саміт європейських лідерів, пише The Guardian.

Туск зазначив, що "має бути зрозуміло, що… Польща на боці України, без будь-яких але", і додав, що це в національних інтересах Польщі.

Він також підкреслив, що Європа повинна працювати над "найтіснішим альянсом" зі США, навіть якщо позиція адміністрації США "не така однозначна, як наша" щодо українсько-російської війни.

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Польський лідер також закликав європейські країни збільшити витрати на оборону як "додатковий страховий поліс", водночас наголосивши, що "бути самозабезпеченим не означає бути самотнім".

"Європа, яка розуміє свій глобальний потенціал, свій статус наддержави, буде не альтернативою США, а найбажанішим союзником. Зрештою, це те, чого хоче Трамп (Дональд Трамп - президент США, - ред.), щоб Європа взяла на себе набагато більшу відповідальність за свою безпеку", - сказав він.

Крім того, він процитував дані останнього звіту Міжнародного інституту стратегічних досліджень, які свідчать про військову перевагу Європи та України над Росією і додав:

"Це парадокс, хтось правильно це зазначив, що 500 мільйонів європейців просять 300 мільйонів американців захистити їх від 140 мільйонів росіян".

Він також заявив, що підтримає план прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні скликати екстрений саміт ЄС-США та закликати партнерів збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО, зокрема у Фінляндії, країнах Балтії та Польщі.

Позиції Європи і США щодо війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, Британія і Франція починають роботу над новим мирним планом для України. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що відповідних домовленостей було досягнуто під час обговорень із президентами України Володимиром Зеленським і Франції Емануелем Макроном. Згодом цей план хочуть представити США.

Тим часом Сполучені Штати Америки, попри сварку президентів Трампа і Зеленського, швидше за все, не відмовляться від спроб досягти угоди про припинення війни в Україні, кажуть в адміністрації США. При цьому припускають, що Трамп посилить тиск на Київ та буде уникати безпосереднього спілкування із президентом Володимиром Зеленським.

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