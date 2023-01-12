Помічники президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена виявили ще одну партію секретних документів за межами його вашингтонського офісу, який він використовував після того, як пішов з адміністрації Барака Обами.
Як пише NBC News, на умовах анонімності джерело видання повідомило, починаючи з листопада, коли в колишньому офісі Байдена виявили секретні документи, помічники американського президента перевіряли документи за межами його кабінету в Вашингтоні, аби дізнатись, чи є серед них папери, які необхідно передати до Національного архіву.
Видання зазначає, що Білий дім та Міністерство юстиції США поки не коментували цю ситуацію.
Секретні документи в офісі Байдена: основні деталі
Секретні документи були виявлені в офісі аналітичного центру, яким колись користувався президент США Джо Байден. Сам Байден заявив, що був здивований такою знахідкою.
Адвокати Байдена виявили менше дюжини секретних записів в офісі аналітичного центру і повідомили про це Національний архів США, передали матеріали й заявили, що співпрацюють з архівами та Міністерством юстиції.