Білий дім та Міністерство юстиції США поки не коментували цю ситуацію.

Помічники президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена виявили ще одну партію секретних документів за межами його вашингтонського офісу, який він використовував після того, як пішов з адміністрації Барака Обами.

Як пише NBC News, на умовах анонімності джерело видання повідомило, починаючи з листопада, коли в колишньому офісі Байдена виявили секретні документи, помічники американського президента перевіряли документи за межами його кабінету в Вашингтоні, аби дізнатись, чи є серед них папери, які необхідно передати до Національного архіву.

Видання зазначає, що Білий дім та Міністерство юстиції США поки не коментували цю ситуацію.

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Секретні документи в офісі Байдена: основні деталі

Секретні документи були виявлені в офісі аналітичного центру, яким колись користувався президент США Джо Байден. Сам Байден заявив, що був здивований такою знахідкою.

Адвокати Байдена виявили менше дюжини секретних записів в офісі аналітичного центру і повідомили про це Національний архів США, передали матеріали й заявили, що співпрацюють з архівами та Міністерством юстиції.

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