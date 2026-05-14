Британія терміново надішле Україні системи ППО через сьогоднішю атаку РФ

В Лондоні назвали сьогоднішній напад Росії "шокуючим".

Британія прискорить обіцяні поставки систем протиповітряної оборони для України у відповідь на безпрецедентну за масштабом комбіновану атаку Росії. Відповідну заяву зробив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Він зокрема назвав "шокуючими" російські дронові атаки по Україні, що тривали протягом останньої доби.

"Я доручив прискорити поставки з Великої Британії систем протиповітряної оборони та протидії дронам настільки швидко, наскільки це можливо. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими родинами", - написав Гілі у соцмережі Х.

Системи ППО для України від Британії

Як писав УНІАН, однією із ключових обіцянок Британії у царині ППО є система Gravehawk. Лондон планував передати Україні 15 таких комплексів ще у 2025 році, проте перші поставки почалися лише цього року. Та й то йдеться дише про перші прототипи.

Gravehawk – це наземний комплекс ППО, розроблений для використання наявних радянських ракетних запасів України, що дозволило б швидко посилити захист критичної інфраструктури від російських ударів.

Також Британія анонсувала додаткові системи Raven (автоматизовані протидронні турелі на шасі Supacat з ракетами ASRAAM) та тисячі ракет ППО, зокрема Lightweight Multirole Missiles (LMM). Частина цих засобів уже надходить, але значна кількість – особливо в рамках масштабних пакетів на – ще перебуває на етапі виробництва, підготовки або логістики.

