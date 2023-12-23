15 грудня у лісі застрелили 32-річного чоловіка та його двомісячну доньку.

Поліція Чехії повідомила, що при розслідуванні масового вбивства, досконалого в Карловому університеті в Празі, знайшла в будинку підозрюваного зброю, яка збігається зі зброєю, використаною при подвійному вбивстві в Клановицькому лісі в Празі. Збіг виявили при балістичній експертизі.

Після нападу на Карлів університет поліція повідомила, що розглядає версію, що підозрюваний причетний до вбивства двох осіб, скоєного в Клановицькому лісі на околиці Праги. Згідно з повідомленнями чеських ЗМІ, 15 грудня в лісі застрелили 32-річного чоловіка і його двомісячну дочку.

Начальник відділу вбивств Празької поліції Алеш Страх заявив вранці 22 грудня, що підозрюваний у стрілянині в університеті був серед підозрюваних у вбивстві в Клановицькому лісі.

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Стрілянина в Чехії - деталі

Чеська поліція заявила, що вона шукала студента, який хоче вчинити самогубство перед тим, як сталася стрілянина з безліччю жертв у Празі. Офіційно підтверджені дані про 15 загиблих, 24 поранених.

Вогонь відкрив 25-річний студент філософського факультету Карлового університету Давид Козак. Він стріляв з довгоствольної гвинтівки. Пізніше він наклав на себе руки.

В мережі виявлено російськомовний Telegram-канал в якому автор готується до шутінгу. ПІБ збігаються з передбачуваним стрільцем в Празі. У месенджері є канал David Kozák, створений 9 грудня, який вівся російською мовою. У ньому автор заявляє, що "йде до скулшутінгу" і "надихається" стрілками, які влаштовували масові вбивства в школах.

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