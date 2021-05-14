У МЗС Чехії заявили, що Росія обирає шлях конфронтації.

Рішення Росії включити Чехію в список "недружніх" держав є кроком до подальшої ескалації відносин.

Про це йдеться в заяві МЗС Чехії, передає Європейська правда.

"Ми розглядаємо цю процедуру Російської Федерації як ще один крок до ескалації відносин не тільки з Чехією, але і з ЄС як таким і його союзниками. Більш того, це повністю суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, особливо щодо зобов'язання сторін, що підписали її, дозволити дипломатичним представництвам функціонувати належним чином, і принципу недискримінації між державами", - йдеться в заяві.

У чеському МЗС також заявили, що рішення Москви не змінює початкового рішення Праги про обмеження чисельності співробітників посольства РФ.

"На відміну від російського підходу, наш крок повністю відповідає міжнародному праву. Ми шкодуємо, що Росія обирає шлях конфронтації собі на шкоду, оскільки такий захід також матиме непрямий вплив на можливий розвиток контактів між простими громадянами, у сфері туризму або розвитку торгових відносин", - наголошується в заяві.

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Нагадаємо, сьогодні Росія опублікувала список іноземних держав, які, на її думку, здійснюють "недружні" дії стосовно неї.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

У солідарність із Чехією країни Балтії та Словаччина загалом минулого тижня вислали сім російських дипломатів. Також це зробили й низка інших країн.

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Автор: Олександр Топчій