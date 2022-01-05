Першою "жертвою" став пам'ятник щойно звільненому Назарбаєву в Талдикоргані.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку голову Радбезу і багаторічного керівника країни Нурсултана Назарбаєва. Слідом за цим мітингувальники вирішили повалити пам'ятник, який звели на його честь.

Першою "жертвою" став пам'ятник щойно звільненому Назарбаєву в Талдикоргані, повідомляє Telegram-канал "Раньше всех".

Пам'ятник був встановлений в 2016-му році.

Читайте також"Іди, старий": у Казахстані проходять масові протести, президент відреагував (відео)На відео видно, що знесення пам'ятника колишньому президенту відбувається під радісні вигуки, оплески і пісні.

Джерела в МЗС Росії передають, що Назарбаєв "готовий покинути Казахстан для лікування". Протягом 5 січня з Казахстану вже вилетіло близько 10 приватних літаків.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням до народу і заявив, що має намір діяти "максимально жорстко". А також повідомив, що від сьогодні очолює Раду безпеки, яку раніше очолював попередній президент Нурсултан Назарбаєв.

Як повідомляв УНІАН, у Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції.

Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов’язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській та Мангистауській областях з 5 по 19 січня запроваджено надзвичайний стан.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що протестувальники захопили резиденцію президента, інші адміністративні будівлі.

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