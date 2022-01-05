Один урядовий бізнес-джет вилетів до РФ, інші - до країн Європи.

На тлі протестів по всьому Казахстану з країни почали активно вилітати приватні літаки. За добу з охопленої мітингом держави було здійснено близько 10 бізнес-рейсів. Також відомо про те, що урядовий джет вилетів до РФ.

Про це повідомляється в Telegram-каналах "Readovka" і "Ateo Breaking".

За інформацією інформагенств, з посиленням протестів в Казахстані з країни вилетіло близько 10 приватних рейсів. Літаки, за даними сервісу Flightradar, вирушили з Астани та Алмати в Європу.

"Еліти рятуються втечею... Очевидно, що майбутнє президента Токаєва і клану Назарбаєва зовсім не очевидно. Скоро вилітати може бути вже пізно.",- зазначено в Telegram-каналі "Readovka".

Читайте також"Може скористатися РФ": експерт про наслідки протестів у КазахстаніЗа інформацією "Ateo Breaking", ще один рейс з Казахстану здійснив виліт до Росії. Про те, хто увійшов до складу пасажирів урядового бізнес-джета, не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Казахстані протестувальники захопили вантажівку з військовими, силовики здаються.

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