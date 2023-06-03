Киргизстан заявив про бажання зміцнити зв'язки з ЄС.

Росія втрачає позиції в Азії - відданий союзник Москви, Киргизстан, заявив про бажання зміцнити зв'язки з ЄС. Як повідомляє The Guardian, про це заявив президент Киргизстану Садир Жапаров.

"Киргизстан готовий працювати рука об руку з Європейським Союзом для вирішення спільних проблем, заохочення діалогу та пошуку довготривалих рішень", - заявив він під час зустрічі з президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем.

ЄС сподівається зміцнити зв'язки з регіоном, який Росія вважає своєю сферою впливу.

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Відповідно, Мішель у п'ятницю взяв участь у саміті, в якому також брали участь лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та узбекистану.

Мішель заявив, що ЄС пропонує п'яти колишнім радянським республікам регіону "щире партнерство".

Відносини Киргизстану і Росії

Як відомо, президент Киргизстану, Садир Жапаров, був одним з декількох лідерів, які прийняли запрошення президента РФ Володимира Путіна на парад 9 травня.

У той же час, Китай намагається послабити вплив Росії в Центральній Азії і вже домовився з Узбекистаном і Киргизстаном про будівництві залізниці в обхід РФ.

Раніше киргизький парламент запропонував перевести національний алфавіт з кирилиці на латиницю. Росія відреагувала забороною на ввезення молочної продукції з країни.

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