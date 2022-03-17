Таке ж рішення прийняли й інші європейські музеї через що виставку в Москві, яку спонсорує підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов, перенесли.

Британська зброя XVII століття, в тому числі меч, який імовірно належав королю Карлу I, повинна була бути представлена на виставці "Дуель: від суду боєм до благородного злочину" в Музеях Кремля у Москві з 4 березня по 16 червня 2022 року.

Однак фонд Royal Collection Trust, який піклується про тисячі історичних артефактів і творів мистецтва від імені королівської сім'ї, підтвердив виданню People, що передача експонатів на виставку припинена.

"Рішення відкласти передачу трьох мечів з королівської колекції Музеям Кремля в Москві було прийнято в середині лютого", - повідомив представник королівської колекції.

Рішення Королівської колекції і подібне рішення інших музеїв Європи також призвело до перенесення самої виставки, яку спонсорує російський олігарх Алішер Усманов, який потрапив під міжнародні санкції в результаті російського вторгнення в Україну.

У заяві, розміщеній на сайті музеїв Московського Кремля, йдеться, що європейські колекції були змушені відкликати свої експонати "через геополітичну ситуацію".

Відзначимо, що британська королівська сім'я зазвичай залишається нейтральною в міжнародних політичних питаннях. Однак цим жестом королева Єлизавета в черговий раз засудила Кремль за розв'язану війну проти України.

Як повідомляв УНІАН, раніше монарх зробила пожертву для підтримки України. Кілька днів по тому королева була зображена поруч з букетом з синьо-жовтих квітів, національних кольорів України, під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Віндзорському замку. Представники королеви тоді відзначили, що така композиція квітів не була випадковістю.

Також підтримали Україну й інші члени королівської сім'ї. Зокрема, принц Чарльз і Камілла, герцогиня Корнуоллська, також висловили слова підтримки Україні, а принц Вільям і Кейт Міддлтон розмістили повідомлення на підтримку президента Зеленського у своєму акаунті в Twitter.