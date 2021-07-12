Ще за дві години до старту фінального матчу Євро-2020 фанати прорвалися на територію стадіону "Уемблі".

Вчора в Лондоні в ході перед і післяматчевих зіткнень фанатів із поліцією біля стадіону "Уемблі" перед фіналом Євро-2020 було скоєно 49 арештів, а 19 офіцерів поліції отримали поранення при спробі втихомирити та розігнати вболівальників.

Про це повідомляє ВВС.

Ще за дві години до старту фінального матчу Євро-2020 фанати прорвалися на територію стадіону "Уемблі".

Вболівальники, що залишилися без квитків на фінал чемпіонату Європи, все одно потрапили на стадіон: вони прорвалися крізь кордон з охоронців, після чого за ними погналися стюарди. Один з фанатів зістрибнув зі стіни висотою більше шести метрів, щоб отримати доступ до входу для преси.

Футбольна асоціація заявила, що це" абсолютно неприйнятно", а учасники "поставили в незручне становище збірну Англії".

Поліція Лондона працювала зі співробітниками Служби безпеки для запобігання подальших порушень, але вже після матчу вони продовжилися.

Засмучені поразкою збірної фанати перестрибували через бар'єри і вступали в сутички зі стюардами і поліцією, оскільки деякі з них були вигнані з трибун.

Сил правоохоронців не вистачало, щоб впоратися з розміром натовпу.

Правоохоронці заявили про поранення 19 наших офіцерів у сутичках з нестабільним натовпом, повідомляє Skysports.

"Це абсолютно неприйнятно. Велике спасибі офіцерам з Лондона і охоронцям за їх участь у забезпеченні безпеки і пересувань містом ввечері", - заявили в поліції.

Італія - Англія: підсумки фіналу

Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.

Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.

Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титули), Іспанії (3) і Франції (2).

Збірна Англії вперше грала у фіналі чемпіонату Європи.

Найкращим гравцем фіналу УЄФА визнав Леонардо Бонуччі.

Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.

Леонардо Бонуччі в 34 роки і 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро.

Бонуччі встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.

Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.

Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія і Бразилія) її відокремлює один матч.

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Автор: Олег Давигора