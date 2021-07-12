Вчора в Лондоні в ході перед і післяматчевих зіткнень фанатів із поліцією біля стадіону "Уемблі" перед фіналом Євро-2020 було скоєно 49 арештів, а 19 офіцерів поліції отримали поранення при спробі втихомирити та розігнати вболівальників.
Про це повідомляє ВВС.
Ще за дві години до старту фінального матчу Євро-2020 фанати прорвалися на територію стадіону "Уемблі".
Вболівальники, що залишилися без квитків на фінал чемпіонату Європи, все одно потрапили на стадіон: вони прорвалися крізь кордон з охоронців, після чого за ними погналися стюарди. Один з фанатів зістрибнув зі стіни висотою більше шести метрів, щоб отримати доступ до входу для преси.
Футбольна асоціація заявила, що це" абсолютно неприйнятно", а учасники "поставили в незручне становище збірну Англії".
Поліція Лондона працювала зі співробітниками Служби безпеки для запобігання подальших порушень, але вже після матчу вони продовжилися.
Засмучені поразкою збірної фанати перестрибували через бар'єри і вступали в сутички зі стюардами і поліцією, оскільки деякі з них були вигнані з трибун.
Сил правоохоронців не вистачало, щоб впоратися з розміром натовпу.
Правоохоронці заявили про поранення 19 наших офіцерів у сутичках з нестабільним натовпом, повідомляє Skysports.
"Це абсолютно неприйнятно. Велике спасибі офіцерам з Лондона і охоронцям за їх участь у забезпеченні безпеки і пересувань містом ввечері", - заявили в поліції.
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Італія - Англія: підсумки фіналу
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- Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.
- Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титули), Іспанії (3) і Франції (2).
- Збірна Англії вперше грала у фіналі чемпіонату Європи.
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- Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.
- Леонардо Бонуччі в 34 роки і 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро.
- Бонуччі встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.
- Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.
- Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія і Бразилія) її відокремлює один матч.
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