Місцева влада рекомендує як запобіжний захід утилізувати будь-які харчові продукти, куплені в цих супермаркетах у середу ввечері.

У Лондоні затримали чоловіка, якого підозрюють введенні в харчові продукти у супермаркетах невідомої речовини за допомогою шприців.

Як повідомляє BBC, покупцям порадили викинути продукти, які вони купляли в трьох супермаркетах Фулхема (західний Лондон) у середу ввечері.

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Самі магазини (Sainsbury's, Tesco та Waitrose) були закриті для проведення розслідування поліцією.

"Постраждали" переважно м'ясні вироби та напівфабрикати для приготування в мікрохвильовці. Чоловіка затримали за підозрою в отруєнні продуктів з метою завдати шкоди або викликати паніку у громадськості.

"Наразі невідомо, скільки продуктів було пошкоджено, або чим. Тривають слідчі дії, щоб встановити, чи постраждали інші магазини в цьому районі", - повідомили в лондонській поліції.

Місцева влада зазначила, що рекомендує громадськості як запобіжний захід утилізувати будь-які харчові продукти, куплені в цих супермаркетах в той вечір.

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Автор: Олександр Топчій