Оголошення часткової мобілізації в Білорусі може призвести до соціального вибуху в країні.

Самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі країни у воєнних авантюрах Російської Федерації.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому зазначається, що білоруська влада уважно спостерігає "за безладом, що відбувається в рамках так званої "часткової мобілізації" в РФ" та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в Білорусі ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні.

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Зазначається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розуміє небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

"У зв'язку з цим, Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати Путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючи значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України", - повідомляє розвідка.

Крім того, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів.

Війна в Україні - участь Білорусі

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко дав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України, в тому числі Київ.

4 жовтня Лукашенко визнав, що його країна бере участь в "російській спеціальній воєнній операції", але водночас диктатор відмовився відправляти білоруських солдатів в Україну.

10 жовтня Лукашенко повідомив про розгортання спільного угруповання військ Росії та Білорусі на кордоні з Україною. Диктатор пояснював це "загостренням на західних кордонах союзної держави". За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у Білорусі планують розмістити 20 тис. мобілізованих із Росії. Вони мають поповнити розміщені у Білорусі підрозділи армії РФ.

11 жовтня в Білорусі почали перевірку армії. Вона має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань за призначенням.

14 жовтня Лукашенко прийняв рішення про проведення прихованої мобілізації у Білорусі для доукомплектації бойових частин.

На думку аналітиків, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

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