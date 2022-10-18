Основна сума непогашених Білоруссю кредитів становить $967 млн.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Світовий банк визнав необслуговуваними всі раніше видані Білорусі кредити.

Про це йдеться в повідомленні на сайті банка.

"Ця дія була зроблена відповідно до встановленої процедури Світового банку, згідно з якою всі кредити, надані країні або гарантовані нею, стають непрацюючими, якщо платіж за будь-яким кредитом прострочений більш ніж на шість місяців", - йдеться в заяві банку.

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Станом на 14 жовтня 2022 року прострочені платежі Білорусі склали $68,43 млн. Основна сума непогашених Білоруссю кредитів становить $967 млн, або 0,42% від загальної суми непогашених кредитів СБ.

Що відбувається з економікою Білорусі:

2 березня 2022 СБ зупинив всі свої програми в Білорусі.

У квітні 2022 року самопроголошена білоруська влада оголосила, що виконуватиме зобов'язання перед СБ і ЄБРР у національній валюті.

15 липня 2022 року рейтингове агентство Moody's повідомило про дефолт Білорусі за зовнішнім боргом.

Участь Білорусі у війні проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко надав Путіну територію Білорусі в якості військового полігону. Саме з боку Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Зараз російські окупанти використовують повітряний простір Білорусі для нанесення ракетних ударів по українських містах.

Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

На думку аналітиків, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

При цьому Міноборони Білорусі публікує фотографії та відео прибуття російських військових, яких населення Білорусі нібито зустрічає "хлібом-сіллю". Лукашенко звинуватив Україну в підготовці нападу на Білорусь і прийняв рішення про створення спільного з Росією угруповання військ.

Білоруські ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що Лукашенко прийняв рішення про проведення прихованої мобілізації у Білорусі для доукомплектації бойових частин.

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