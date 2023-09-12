Причиною падіння принаймні одного з цих літаків стала технічна помилка.

В Республіці Малі, де вже три роки править дружня до Москви військова хунта, розбився штурмовик Су-25 – вже другий за останній рік.

Як повідомляє Defense Express, літак розбився 9 вересня на північному сході країни. Втрату штурмовика підтвердили у повітряних силах країни, а кадри розбитого штурмовика ширяться мережею.

Начальник штабу повітряних сил полковник Малі Алу Бой Діарра стверджує, що штурмовик Су-25 впав через "технічну помилку" та "погану погоду". Однак місцеві повстанці стверджують, що це вони підбили літак. Відомо, що пілоти встигли катапультуватися.

Відео дня

За даними Defense Express, цей Су-25 малійська хунта отримала від Росії у січні цього року разом з гелікоптерами Мі-8 та чехословацькими навчально-бойовими літаками L-39. Тобто прослужив літак новим власникам лише вісім місяців.

Примітно, що це вже другий Су-25, який росіяни поставили Малі за останній час, і який малійські військові швидко втратили. Попередній був поставлений у серпні 2022 року, але на початку жовтня того ж року літак розбився в аеропорту регіону Гао.

Катастрофи російських літаків

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня під Новосибірськом екстрену посадку просто на полі із пшеницею здійснив пасажирський "Аеробус" "Уральских авіаліній". На борту літака перебувало понад 160 пасажирів. Стверджується, що ніхто не загинув і навіть не травмувався.

Примітно, що Євген Пригожин, який теж загинув під час авіакатастрофи, за кілька днів до своєї смерті опублікував відео з Африки. Хоча сам він не сказав, де записувався ролик, найімовірніше, це було саме Малі.

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