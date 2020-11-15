Масові затримання почалися біля метро "Пушкінська".

Противники режиму Лукашенка в Мінську вчергове вийшли на акцію протесту. Силовики застосовують світлошумові гранати і жорстко затримують активістів.

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Про ситуацію в Мінську повідомляється в Telegram-каналі TUT.by. Протестувальники почали збиратися біля станції метро "Пушкінська", силовики почали грубо затримувати учасників мітингу і застосовувати спецзасоби.

Очевидці повідомили з місця подій про вибух. Імовірно, вибухнула світлошумова граната.

Правозахисний центр "Вясна" повідомив, що станом на 13:30 в Білорусі затримано не менше 40 осіб. Людей затримують не тільки в Мінську, але і в Новополоцьку, Гомелі, Бресті, Світлогорську і Вітебську.

Протести проти Лукашенка в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Акції протесту опозиції регулярно проходять щонеділі.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Дмитро Захаров