На його думку, Україну наразі потрібно підтримувати, які ніколи раніше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, що лідери країн заходу мають запам’ятати відправну точку: раніше російську армію вважали другою за силою в світі, а зараз російська армія є другою за силою в Україні.

Він на виступі в Європарламенті заявив, що це дуже вражаючий результат українців.

"І саме мужність, воля, відданість справі, рішучість українських воїнів роблять це можливим. І нам також потрібно пам’ятати початкову точку. Відправною точкою було те, що коли широкомасштабне вторгнення відбулося в лютому 24 лютого 2022 року, більшість експертів сказали нам, що Київ впаде за кілька днів, а Україна впаде за кілька тижнів", - заявив генсек.

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Столтенберг вважає, що українці довели неправильність цієї тези, відкинувши російських загарбників, звільнивши північ, територію довкола Києва, схід навколо Харкова, а потім більші території на півдні та навколо Херсона.

"А зараз вони завойовують більше, звільняють більше української території. А потім ті самі експерти, які казали нам, що Україна впаде за кілька тижнів, скаржаться на низьку швидкість оборони", - сказав він.

На його думку, Україну наразі потрібно підтримувати, які ніколи раніше.

"Це надзвичайно важливо визнати, тому що це те, що потрібно продовжувати. Наша підтримка допомогла українцям почати контрнаступ. Українці поступово завойовують позиції, і це доводить важливість нашої підтримки, а також нашу здатність і готовність продовжувати підтримку, тому що це - важкі бої, але вони змогли прорвати оборонні лінії російських військ і вони рухаються вперед", - додав Столтенберг.

Війна в Україні - останні новини

Росія програла і стала ослабленою державою після того, як не змогла досягти своїх цілей у війні проти України. Таку думку висловили західні чиновники в коментарі CNN. Виступаючи на брифінгу, вони визнали, що просування українських військ було поступовим і не таким швидким, як очікувалося два місяці тому, через добре підготовлену російську оборону.

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