КНР пообіцяла захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

Візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань — це "серйозна політична провокація" з боку Штатів. Китай буде захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

Як передає портал Bloomberg, з таким коментарем виступило Міністерство закордонних справ Китаю після приземлення літака Пелосі.

"Китай обов'язково прийме всі необхідні заходи для рішучого захисту свого суверенітету і територіальної цілісності у відповідь на візит спікера США. Всі наслідки, що випливають з цього, повинні бути покладені на американську сторону і сепаратистські сили "незалежності Тайваню", — заявили в Міністерстві закордонних справ КНР.

Чому візит Пелосі викликав гостру реакцію Пекіна

Час поїздки спікера Палати представників США особливо чутливий для Китаю: вона відбулася через день після 95-ї річниці Народно-визвольної армії і всього за кілька місяців до 20-го з'їзду партії, на якому Сі Цзіньпін, як очікується, отримає безпрецедентний третій термін. Сі зробив "омолодження китайської нації" стратегічним пріоритетом, а робота з повернення Тайваню під владу Пекіна розглядається як основа легітимності Комуністичної партії.

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань: що варто знати

За інформацією тайваньських ЗМІ, Пелосі розпочне свій візит на Тайвань близько 17: 30 за київським часом. Покинути острів вона, як повідомляється, повинна вже завтра.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також зазначав, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні візиту Пекін попередив про"кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо КНР відчує, що її "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії-візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Пелосі вже приземлилася в Тайбеї і стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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