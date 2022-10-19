У МЗС Китаю заявили, що нічого не знають про російську атаку Києва дронами-камікадзе в понеділок, 17 жовтня, внаслідок якої загинули цивільні українці.
Про це на прес-конференції заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.
"Я не знаю, про що ви згадали", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати цей воєнний злочин росіян.
Також він заявив, що позиція Пекіна щодо війни в Україні "послідовна та зрозуміла".
"За нинішніх обставин усі зацікавлені сторони мають проявляти спокій та стриманість, а також заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні, для спільної деескалації ситуації", - сказав Веньбінь.
Масована атака Києва дронами-камікадзе 17 жовтня
Вранці 17 жовтня РФ запустила у бік Києва 28 іранських дронів. Більшість ворожих БПЛА збили захисники нашої держави, але в столиці зафіксовано п'ять "прильотів".
Зокрема, ворожий дрон у Шевченківському районі поцілив у житловий будинок, під завалами опинилися люди. Згодом стало відомо, що жертвами ворожої атаки стали п'ять людей, серед них є вагітна жінка.
Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що іранські безпілотники Shahed-136 летіли з півдня.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Китай утримується від відкритої критики Росії за її війну в Україні і чинить опір закликам США засудити її. Утім, за словами президента США Джо Байден, поки також немає ніяких доказів поставок зброї Росії з КНР для допомоги у війні проти України.
Влада Китаю регулярно підкреслює свою підтримку територіальної цілісності України, але разом із тим закликає до дипломатичних переговорів для завершення війни. Також Пекін звинувачує США в тому, що Вашингтон нібито провокував Москву до розв'язування повномасштабної війни.
Раніше Пекін заявив, що "стурбований" масованими ракетними ударами Москви по цивільних об'єктах в Україні, котрі сталися 10 жовтня.
Китай та Індія – одні з небагатьох країн, які продовжують економічну співпрацю з Росією після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
У той же час, під час Шанхайського економічного саміту, який проходив в Узбекистані у вересні 2022 року, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на особистій зустрічі заявив російському президенту Володимиру Путіну, що зараз не час для війни. Моді сказав російському диктатору про необхідність "стати на шлях миру" і нагадав йому про важливість "демократії, дипломатії та діалогу". Тоді ж лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив Путіну свою стурбованість тривалою війною в Україні.
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