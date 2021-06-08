Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня у Женеві.

Заступник глави міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков допускає участь глави МЗС Сергія Лаврова у двосторонній зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна у Женеві 16 червня.

Про це він заявив у коментарі РИА Новости.

Рябков зазначив, що робить таке припущення з огляду на імовірну участь у саміті в Женеві американського і російського послів – Джо Саллівана та Анатолія Антонова.

Він зауважив, що поки жодних рішень ще немає.

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«А рішень немає через те, що не узгоджено формат. Не далі як учора ми знову цим питанням займалися, можливо, американці ті чи інші позиції за останні години сформулювали, і тоді ми їх допрацюємо максимально оперативно, і ясність з’явиться», – зазначив російський дипломат.

У червні Джо Байден відправиться у перше закордонне турне в статусі президента США. Відомо, що американський глава візьме участь у переговорах в полях G7, саміті НАТО і відвідає Швейцарію.

У Женеві – 16 червня – у Байдена запланована зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. З-поміж іншого, сторони обговорять питання безпеки у Європі, зокрема порушать тему війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський наполягав на обговоренні питання України за умови присутності представників від Києва.

Напередодні зустрічі з Путіним між Байденом і Зеленським відбулась телефонна розмова, у ході якої президент США підтвердив підтримку суверенітету України та запросив, за словами ОП, українського главу до Вашингтону.

7 липня на сайті Держдепартаменту США з’явилась інформація, що держсекретар Ентоні Блінкен буде супроводжувати Байдена під час поїздки і зустрічі з Путіним.

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Автор: Яна Ставська