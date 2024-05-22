Цей план є останньою Москви засмутити своїх сусідів після повномасштабного вторгнення в Україну.

Москва викликала осуд з боку членів НАТО після пропозиції перекроїти кордони Росії в Балтійському морі.

"Проводиться ще одна російська гібридна операція, яка цього разу намагається посіяти страх, невпевненість і сумніви щодо своїх намірів у Балтійському морі. Це очевидна ескалація проти НАТО і ЄС, і на неї необхідно відповісти відповідною жорсткою відповіддю", - заявив у середу міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише Financial Times.

Його міністерство викликало російського дипломатичного представника для докладного пояснення і заявило, що Вільнюс скоординує свою відповідь із союзниками.

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Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у середу, що в пропозиції Міноборони немає "нічого політичного", не коментуючи її деталі.

"Ви бачите, як наростає напруженість, рівень конфронтації, особливо в Балтійському регіоні, що вимагає необхідних кроків з боку наших профільних відомств для забезпечення нашої безпеки", - сказав він.

Цей план є останньою спробою Москви засмутити своїх сусідів після повномасштабного вторгнення в Україну. Країни НАТО, включно з Литвою і Фінляндією, попередили про зростання гібридних атак з боку Росії останніми місяцями, включно з кібератаками, вимушеною міграцією і диверсіями.

Міністерство закордонних справ Литви заявило, що це була "навмисна, цілеспрямована, посилена провокація, спрямована на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств".

"Росія не контактувала з Фінляндією з цього питання. Фінляндія діє як завжди: спокійно і ґрунтуючись на фактах", - заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Його міністр закордонних справ Еліна Валтонен заявила: "Сіяти плутанину - це частина гібридного впливу. Фінляндія не буде збентежена".

Росія планує анексувати частину Балтійського моря - деталі

Міністерство оборони Росії пізно ввечері у вівторок виклало план з одностороннього розширення морських кордонів країни з Литвою і Фінляндією, які є членами військового альянсу. Менш ніж через 24 години воно видалило пропозицію з урядового сайту.

У Міноборони Росії заявили, що нинішні кордони у Фінській затоці і Балтійському морі в районі російського ексклава Калінінграда, що межує з Литвою, "не повністю відповідають нинішній географічній ситуації".

Країни Балтії, підтримувані іншими європейськими державами, такими як Великобританія, Німеччина і Франція, попередили, що Росія може атакувати члена НАТО протягом наступних кількох років. Але минулого місяця Стабб заявив Financial Times, що такий напад "вкрай малоймовірний", хоча Фінляндії та НАТО слід підготуватися до такої можливості.

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