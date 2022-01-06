Сили ОДКБ вже можуть приступити до розгортання на території Казахстану.

Про готовність відправки у Казахстан своїх бійців в рамках миротворчої місії ОДКБ вже заявили Росія і Білорусь.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Військовий оглядач".

"Повідомляється про готовність до відправки в Казахстан в рамках миротворчої місії ОДКБ підрозділів 45-го полку ВДВ і військовослужбовців центру ССО "Сенеж" ЗС РФ, а також бійців 103-ї повітряно - десантної дивізії ЗС Білорусі", - йдеться в пості каналу.

Читайте такожПротести в Казахстані: знайдено український слідУ мережі відзначають, що вже в найближчі години сили ОДКБ повинні приступити до розгортання на території Казахстану.

Нагадаємо, сьогодні Рада колективної безпеки ОДКБ прийняла рішення направити колективні миротворчі сили організації у Казахстан.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав пропозицію про введення військ Організації Договору про колективну безпеку в країну.

До складу ОДКБ входять Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь, Казахстан і Росія.

Сьогодні президент Токаєв вже проводив екстрену телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Сам Лукашенко обговорив ситуацію в Казахстані з президентом РФ Володимиром Путіним.

Протести в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня уведений надзвичайний стан. В Алмати також почалася антитерористична операція.

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