Берлін "застосує загрозливі санкції проти Росії" у разі вторгнення в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зателефонувати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Нові переговори пройдуть через загрозу російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

"Я також оголошую, що федеральний канцлер пізніше в другій половині проведе телефонну розмову з російським президентом", - заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт.

За його словами, заплановані переговори між Шольцем та Путіним тісно пов'язані з міжнародними зусиллями по розрядці конфлікту через розміщення російських військ на кордоні з Україною

Також Хебештрайт заявив, що "загострення конфлікту між Росією та Україною призвело до надзвичайно небезпечної ситуації".

Крім цього, представник уряду Німеччини попередив, що Берлін "застосує загрозливі санкції проти Росії" у разі, якщо вона вторгнеться в Україну.

Загострення на Донбасі - що відомо

17 лютого підконтрольні Росії окупанти на Донбасі різко наростили кількість обстрілів. 18 лютого ватажки підконтрольних Кремлю терористів "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію жінок і дітей з ОРДЛО до Росії. Після чого слідувала низка вибухів на непідконтрольній Україні території.

19 лютого ватажок підконтрольних Кремлю терористів "ДНР" Денис Пушилін, а слідом за ним і ватажок російських найманців "ЛНР" Леонід Пасічник підписали "укази" про загальну мобілізацію.

Весь цей час бойовики обстрілювали позиції ЗСУ та населені пункти на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

20 лютого засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський з посиланням на джерела, ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник полетіли в Москву.

21 лютого ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати псевдореспубліки.

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