Водночас, жодних таких повідомлень українська консульська установа в Дюссельдорфі не надсилала.

Громадянам Німеччини розсилають підроблені листи з пропозицією вступати в іноземний легіон України

Їх надсилають нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Стало відомо, що на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні", - повідомив речник.

Відео дня

При цьому, за його словами, зазначені листи є підробкою, адже жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала. У зв'язку з цим, консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування.

"Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", - заявив Ніколенко.

Скандальні інциденти в українських посольствах

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у посольстві України в Іспанії в руках коменданта під час огляду вибухнув конверт. Співробітник посольства дістав незначні поранення і був госпіталізований, загроз його життю немає. Решта співробітників установи не постраждали.

За кілька годин після того, як в українському посольстві в Мадриді вибухнув лист, подібний пакет отримала в Сарагосі компанія-виробник реактивних систем залпового вогню C-90, які надає Іспанія Україні.

Пізніше стало відомо, що у п'яти посольствах України за кордоном отримали листи, просякнуті червоною рідиною.

Станом на 7 грудня загалом було зафіксовано 31 такий випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2).

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за вибухом на території українського посольства в Мадриді та небезпечними листами, які розсилають в Іспанії, стоїть Російська Федерація.

Вас також можуть зацікавити новини: