Вольфганг Ішингер заявив, що рішення про можливий початок переговорів повинна приймати тільки Україна.

Колишній керівник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер закликав підготувати загальні умови для мирних переговорів Росії та України.

"Поряд з поставками зброї і фінансовою підтримкою ми повинні запропонувати перспективу наростаючому хору критичних питань в США, а також у нас в Німеччині", - написав він в гостьовому коментарі в берлінській газеті Tagesspiegel, повідомляє DW.

Він також заявив, що рішення про можливий початок переговорів повинна приймати тільки Україна.

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"Безумовно, мова не може йти про те, щоб вимагати від України негайної готовності до переговорів", - зазначив політик.

Ішингер впевнений, що зараз такий крок був би рівносильний частковій капітуляції перед агресором. Він вважає, що настав "саме час запустити мирний процес для України" і закликав до створення міжнародної політично-стратегічної контактної групи поряд з конференціями з військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Така група змогла б "утворити ядро або, щонайменше, частину посередницької групи", якщо справа дійде до переговорів Києва і Москви, вказав Ішингер. На його думку, її могли б створити США, Великобританія, Франція і Німеччина, які могли б згуртувати навколо себе інші партнерські держави, зокрема, Канаду, Іспанію, Польщу, Італію, балтійські країни, а також ООН, ЄС, ОБСЄ і НАТО.

На його думку вона повинна проводити регулярні засідання на рівні міністрів закордонних справ. Він закликав вивчити можливі варіанти і обговорити деталі. Зокрема, необхідно уточнити, хто міг би контролювати мирний процес і в якій мірі необхідні розведення сил або створення безпольотних зон.

Розмови про мирний план для України

Восени президент Володимир Зеленський представив українську формулу досягнення миру. Вона складається з 10 пунктів - від безпеки в різних сферах до відновлення територіальної цілісності нашої держави.

24 лютого 2023 року МЗС КНР опублікував на своєму сайті "мирний план" про завершення "української кризи", в якому запропонував сторонам свій варіант припинення вогню. Передбачувано, він не вигідний Україні, як зазначили в офісі президента.

Нещодавно Китай закликав "якомога швидше" почати процес мирних переговорів для врегулювання "конфлікту в Україні", який "виходить з-під контролю".