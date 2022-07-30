Ціни на оренду квартир у Польщі зростають через агресію РФ та інфляцію.

У червні найбільше подорожчали квартири-студії у польських містах Гданську, Кракові та Вроцлаві – на 40% порівняно з минулим роком. Це найпопулярніший вид орендного житла у Польщі.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на звіт, підготовлений сайтом Otodom на замовлення порталу Bankier.

Гданськ – серед найдорожчих місць, де орендна плата за місяць зросла найбільше - на 7,2%, наздогнавши ціни у Варшаві. Найбільше ціни виросли у промислових Катовіце і Лодзі, а також Любліні – найближчому до українського кордону великому місті. Проте середня ціна оренди у цих містах є найнижчою в країні. Причини – зростання процентних ставок по кредитах, інфляція та велика кількість біженців з України.

Орендна плата трохи знизилась у Щецині, Познані і Бидгощі – це великі польські міста, але менш популярні і відомі серед українців.

В середньому квартиру у Варшаві площею 30-45 кв.м. можна зняти за 2900-3200 злотих (22,7-25 тис.грн.), у Гданську - 2800-3100 злотих на місяць (22 -24,2 тис.грн).

"Через великий потік біженців з України у Польщі виник дефіцит на ринку оренди житла. На початку повномасштабного вторгнення кількість запитів на порталах нерухомості зросла на понад 110%. Проблема з браком помешкань для біженців стала найгострішою для польської влади. Зокрема, через те, що більшість українців оселяються у великих містах. Урядовці усвідомлюють факт надмірного навантаження на великі місця і починають вести політику розселення, заохочуючи українців переїжджати у невеликі міста і села, де більше можливостей знайти роботу без знання мови і досвіду. Це дозволить біженцям стати більш економічно самостійними. Місцеві чиновники для цього вже створюють базу житла, яке можна віддати для біженців, у тому числі безкоштовного", - сказано у повідомленні центру.

Українці в Польщі: що відомо

Експерти відзначають збереження тенденції міграції з України від моменту вторгнення Росії у 2014 році. Це змінило географію виїздів до Польщі. Найбільше мігрантів – біля 60% - їхали з центральних та східних регіонів України, коли ще 3-4 роки до війни переважно виїжджали українці із західних областей. Натомість, якщо протягом 8 років головним фактором міграції для 80,6% українців був економічний (до Польщі їхали працювати через вищі, ніж в Україні зарплати), то зараз - в активну фазу повномасштабної війни - це фактор безпеки.

Як повідомляв УНІАН, тепер українці можуть подорожувати країнами Шенгену з цифровими польськими документами.