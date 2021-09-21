Кремль не готовий "прислухатися" до рішення суду.

У Кремлі вважають висновки Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо справи про отруєння Олександра Литвиненка голослівними.

Про це речник російського глави Дмитро Пєсков заявив у коментарі журналістам, цитує ТАСС.

У Путіна засумнівалися у компетенції Європейського суду.

"Навряд чи ЄСПЛ має якісь повноваження чи технологічні можливості володіти інформацією щодо цього. Досі немає ніяких результатів цього розслідування, тому робити подібні твердження щонайменше голослівно. Ми не готові прислухатися до таких рішень", – відповів Пєсков.

Читайте такожКривава бійня у Пермському університеті: стрілок живий, стало відомо про його стан21 вересня стали відомі висновки ЄСПЛ щодо справи про отруєння критика Кремля Олександра Литвиненка. Судді визнали, що відповідальність за злочин несе Росія. Сама РФ завжди заперечувала свою причетність.

Литвиненко, колишній російський шпигун, який став громадянином Великої Британії, помер від отруєння полонієм у 2006 році в Лондоні. Розслідування, проведене у Британії у 2016 році, показало, що вбивство "імовірно, було схвалене" президентом Росії Володимиром Путіним.

За даними британського розслідування, колишній охоронець КДБ Андрій Луговий та ще один росіянин Дмитро Ковтун навмисне отруїли Литвиненка, додавши радіоактивну речовину у його напій.

Суд зобов’язує Росію сплатити вдові Литвиненка Марині компенсацію у розмірі 100 тисяч євро, а також судові витрати у розмірі 22,5 тисячі євро.

З 1990-х Литвиненко критикував політику Кремля й особисто Путіна. У своїй викривальній книжці екс-співробітник ФСБ вказав на причетність російських спецслужб до організації низки терактів у Росії, зокрема вибухів житлових будинків.

Після еміграції до Британії у 2000 році проти Литвиненка було відкрито кілька кримінальних проваджень.

Автор: Яна Ставська