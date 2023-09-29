Чоловікам-призовникам потрібно буде рік відслужити в російській армії.

На більшій частині території Росії з 1 жовтня стартує осінній призов, лише в окремих районах Крайньої Півночі він буде проходити в період 1 листопада-31 грудня.

16 жовтня планують починати відправляти призовників зі збірних пунктів для проходження служби в місця "постійної дислокації військ на території Росії", стверджують у Міноборони РФ.

Заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу російської армії контрадмірал Володимир Цимлянський під час брифінгу стверджував, що призовники не будуть відправлені в Україну в зону бойових дій.

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"У пункти дислокації підрозділів ЗС РФ в "ЛНР", "ДНР", Херсонській та Запорізькій областях чи для участі там у виконанні завдань спеціальної військової операції військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, направлятися не будуть", - сказав він.

Призовникам потрібно буде відслужити в армії РФ рік. Восени поточного року в російську армію можуть призвати чоловіків у віці 18-27 років. З 1 січня 2024 року набуде чинності закон, яким передбачено підвищення призовного віку до 30 років.

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РФ під час повномасштабної війни проти України вдавалася до прихованої мобілізації. Крім того, за відомістю Служби безпеки української держави, противник залучав до бойових дій солдатів строкової служби, хоча російський диктатор Володимир Путін обіцяв, що строковики не братимуть участі в боях.

Варто зазначити, що Росія зазнала величезних втрат у живій силі в Україні. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що загальні втрати російської армії становлять приблизно 277 тисяч 660 супротивників.

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