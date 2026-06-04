Навколо Путіна дедалі частіше говорять про завершення війни: BBC розкрила деталі

У російському публічному просторі дедалі частіше з'являються дискусії про ціну війни та можливість її завершення.

Правитель Росії Володимир Путін продовжує демонструвати безкомпромісність щодо війни проти України. Кремль не відмовляється від своїх вимог, зокрема щодо контролю над усім Донбасом, а російські атаки на українські міста тривають, пише BBC.

Водночас усередині Росії дедалі помітнішими стають ознаки дискусії про те, чи здатна Москва досягти своїх заявлених цілей і якою ціною це відбувається.

За понад чотири роки війни Путін не висловлював жалю через вторгнення в Україну та не демонстрував намірів згортати бойові дії.

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Попри економічні труднощі, санкційний тиск і регулярні удари українських безпілотників по об'єктах на території Росії, Москва продовжує робити ставку на ескалацію. Останні масовані ракетні та дронові атаки по Україні лише підтверджують цю тенденцію.

Кремль також пов'язує свої удари з нещодавніми українськими атаками по військових цілях на окупованих територіях, звинувачуючи Київ у загостренні ситуації.

Надії на Трампа згасають

Як зазначають джерела у російських політичних колах, у Москві раніше покладали великі сподівання на повернення до влади Дональда Трампа та його можливий вплив на переговорний процес.

Після саміту між США та Росією в Анкориджі російські чиновники навіть говорили про так званий "дух Анкориджа", який нібито відкривав шлях до мирної угоди на вигідних для Москви умовах.

Однак жодних реальних домовленостей досягнуто не було, а останнім часом російські посадовці фактично перестали використовувати цю риторику.

Межі можливого

Останніми місяцями в російських медіа та експертному середовищі почали з'являтися публікації, які ставлять під сумнів можливість досягнення максималістських цілей Кремля.

Зокрема, політолог Василь Кашин у статті для журналу "Росія у глобальній політиці" заявив, що ліквідація української державності є фактично недосяжною без повної окупації всієї країни, що, на його думку, технічно неможливо для Росії.

Своєю чергою політичний оглядач Олександр Носович заявив, що експертне середовище розділилося між прихильниками продовження війни та тими, хто вважає, що найгіршим сценарієм може стати нескінченне затягування конфлікту.

Показовим стало й те, що одна з публікацій, у якій обговорювалися ризики затяжної війни та можливість завершення конфлікту без досягнення всіх цілей Кремля, невдовзі зникла з мережі.

Це свідчить про те, що навіть якщо в Росії й зростає кількість голосів, які закликають переглянути підходи до війни, межі дозволеної дискусії залишаються жорстко контрольованими владою.

Очікується, що під час чергового виступу на Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум Путін знову окреслить бачення Кремля щодо війни та відносин із Заходом. Однак наразі немає жодних ознак того, що російське керівництво готове до суттєвої зміни курсу.

Війна в Україні - останні новини щодо переговорів

Як повідомляв УНІАН, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не бачать військового розв'язання війни в Україні. Однак досягнення миру шляхом переговорів зараз ускладнює небажання сторін йти на компроміси, особливо з боку Росії.

Натомість Німеччина, Франція та Велика Британія спільно з Україною обговорюють можливі кроки для залучення Росії до переговорів щодо завершення війни.

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