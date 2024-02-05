Незадоволеним пропонують звільнитись чи мобілізуватись.

Керівництво заводу "Електроагрегат", який розташований у російському місті Курськ, почало вимагати від робітників здавати гроші на потреби окупаційної армії.

Як повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на джерела, працівникам всіх рівнів сказали про необхідність написати заяву щодо утримання із зарплати за січень 2024 року суми середньоденного заробітку "для потреб СВО".

Ця вимога керівництва обурила робітників і призвела до складання колективних скарг. Проте у відповідь їм почали погрожувати, пропонуючи звільнятись або йти на війну.

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Нещодавно активісти "Кібер спротиву" отримали документи представників російського військово-промислового комплексу (ВПК). Завдяки цьому вдалось виявити проблеми із виконанням держзамовлень на заводах на тлі триваючої війни проти України.

Заводи зобов'язані здавати продукцію за фіксованими у 2019 році цінами. При цьому деталі закуповують за передоплатою та ринковими цінами. На підприємствах бракує робітників через масову мобілізацію та відсутність житла.

Foreign Affairs писав, що у 2023 році російська економіка зростала швидше, ніж світова, завдяки рекордним державним видаткам. Однак це свідчать не про здоров’я економіки, а про її перегрів.

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