Російська промисловість трансформувалася, оборонний сектор тепер затьмарює цивільні галузі.

У 2023 році російська економіка зростала швидше, ніж світова, завдяки рекордним державним видаткам. Однак це свідчать не про здоров’я економіки, а про її перегрів, пише Foreign Affairs.

Зазначається, що фінансування війни проти України виснажує ресурси решти економіки Росії.

"Путін стикається з неможливою трилемою. Його виклики: повинен фінансувати війну проти України, підтримувати рівень життя населення та захищати макроекономічну стабільність. Досягнення першої та другої цілей вимагатиме більших витрат, що сприятиме інфляції та, таким чином, перешкоджатиме досягненню третьої мети", – вказує автор статті.

Відео дня

За його словами, високі доходи від нафти та газу, вміле управління фінансами з боку російської влади та слабке застосування західних обмежень зіграло роль в економічному зростанні Росії, але вони маскують зростаючий дисбаланс в економіці.

В статті також підкреслено, що російська промисловість трансформувалася, оборонний сектор тепер затьмарює цивільні галузі. Військові витрати перевищили соціальні уперше з часів розпаду СРСР. РФ виділила майже третину свого бюджету на 2024 рік на оборонні витрати. Соціальні витрати, включаючи зарплати, пенсії та пільги, складуть близько п'ятої частини бюджету.

"Військовий сектор отримує непропорційно високі державні витрати, а також відкачує робочу силу, що призводить до аномально низького рівня безробіття в 2,9%", – пише видання.

Вказується, що взаємозв’язок між військовими витратами, нестачею робочої сили та зростанням зарплати "створив ілюзію добробуту, яка навряд чи триватиме". Через нестачу робочої сили російські компанії вже змушені платити вищі зарплати, або вимагати більше грошей від конкурентів чи інших секторів.

Інфляція також швидко стає проблемою. Її рівень вже перевищив 7%, що змусило Банк Росії підтримувати процентні ставки на рівні 16%.

"Російська економіка перебуває під більшою загрозою, ніж показує статистика зростання, і майбутні вибори можуть спровокувати подальші доленосні рішення, які можуть загострити довгострокові виклики, якщо Володимир Путін вирішить купити лояльність виборців, викинувши ще більше грошей перед ​​голосуванням. Перегрів – часто передвісник рецесії", – йдеться в матеріалі.

Економіка РФ під час війни

Раніше УНІАН писав, що станом на закінчення другого року повномасштабної війни споживчі ціни в Росії зростають, навіть попри те, що інфляція в інших країнах послаблюється. Центральний банк РФ впорався зі сплеском інфляції на початку 2022 року. Однак зараз чиновники ЦБ побоюються, що вони можуть втратити контроль.

До того ж економіка РФ отримала несподівану проблему бульбашки на ринку нерухомості. Щоб заспокоїти втомлене від війни населення, Росія видала своїм громадянам мільярди доларів дешевих кредитів на купівлю нового житла.

Водночас економічного оглядач вважає, що успіх Росії в ухиленні від обмеження цін на нафту на Заході сприяє відновленню економічного зростання країни-агресора, оскільки чинний президент Володимир Путін готується балотуватися знову, попри проблеми, спричинені браком робочої сили, інфляцією та високими процентними ставками.

Вас також можуть зацікавити новини: