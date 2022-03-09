Палій розповів, що він не хоче побачити своїх однокласників у полоні або списках загиблих.

В Росії спалили військкомат, щоб призовників не відправили на війну в Україну. Людина, яка влаштувала пожежу, знімала все на відео. Чоловік хотів знищити архів з особистими справами призовників.

Своїми мотивами росіянин анонімно поділився в одному з Telegram-каналів.

Він підпалив військкомат у місті Луховиці Московської області. Крім цього, чоловік пофарбував ворота біля будівлі в кольори прапора України і нібито написав, що "не піде вбивати братів". Він облив фасад військкомату бензином, розбив вікна і кидав у них коктейлі Молотова.

"Метою було знищити архів з особистими справами призовників, він розташовується в цій частині. Це має завадити мобілізації в окрузі. Сподіваюся, що не побачу своїх однокласників в полоні або списках загиблих", - розповів Палій.

Він також вказав, що хоче надихнути своїм вчинком протестувальників у РФ. Вони повинні бути рішучішими, вважає росіянин. Якщо люди будуть активніше висловлюватися проти війни в Україні, зазначив Палій, це ще сильніше зломить дух російської армії і уряду.

"Нехай... знають, що власний народ їх ненавидить і буде їх гасити. У них скоро земля почне горіти під ногами, пекло чекає і вдома", - заявив росіянин.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Держдепі США звернули увагу на чергову заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, в якій той намагався виправдати війну проти України. Заяву назвали брехнею, а політика закликали не брехати.

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