Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого.

Прес-секретар Держдепу США Нед Прайс звернув увагу на чергову заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, у якій той намагався виправдати війну проти України, назвавши її брехнею.

Відповідь на твіт російського посольства у Британії з відповідною заявою російського міністра Прайс опублікував теж у Twitter.

Лавров стверджував, що метою "спеціальної військової операції" Росії в Україні, по суті – загарбницької війни, є "зупинити будь-яку війну, яка могла б розгорнутися на території України або могла б початися звідти".

На що Прайс відповів: "Це відверта брехня. Російська спецоперація розпалює війну в Україні. Україна не хоче війни".

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Путін, намагаючись виправдати агресію, заявляв, що розпочинає "військову операцію" з "денацифікації" і "демілітаризації" України.

За 11 діб бойових дій Збройні сили України знищили понад 11 тисяч російських загарбників і сотні одиниць ворожої військової техніки.

Через провал у боях з ЗСУ росіяни перейшли до терору цивільних, щоденно бомбардуючи житлові райони і вбиваючи мирних мешканців.

Крім того, російська армія блокує "зелені коридори" для евакуації людей, провокуючи гуманітарну кризу у тимчасово захоплених населених пунктах.

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